Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği'nden Kenya'da iftar programı - Son Dakika
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Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği'nden Kenya'da iftar programı

Türkiye\'nin Nairobi Büyükelçiliği\'nden Kenya\'da iftar programı

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Kenya'da geleneksel iftar programı düzenledi. Büyükelçi Subutay Yüksel, iftar programında yaptığı konuşmada ramazanın barış ve huzur getirmesini temenni etti. Ayrıca, İslamofobi ile mücadele ve masum insanların kanının dökülmediği bir dünya dileğiyle konuşmasını tamamladı. İftara, Kenya Savunma Bakanı, Müslüman ülkelerin büyükelçileri, milletvekilleri ve Türkiye Diyanet Vakfı heyeti de katıldı.

15.03.2024 21:07
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Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Kenya'da geleneksel iftar programı gerçekleştirdi.

Başkent Nairobi'deki büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen iftarda hitap eden Büyükelçi Subutay Yüksel, ramazanın bütün insanlığa özellikle de Gazze ve Sudan halklarına barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Yüksel, gelecek yıl masum insanların kanının dökülmediği bir ramazana girmeyi dileyerek, herkesin dünyada barış içinde yaşamasını diledi.

15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olduğunu anımsatan büyükelçi Yüksel, en büyük beklentilerinin "İslamofobi" ifadesinin kullanılmayacağı bir dünya olduğunu ifade etti.

İftarda, Kenya Savunma Bakanı Adan Duale ile bazı bakan yardımcıları, Nairobi'deki Müslüman ülkelerin büyükelçileri, milletvekilleri, bazı eyalet valileri, ülkedeki Müslüman komitelerin temsilcilerini yanı sıra ramazan faaliyetleri kapsamında ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı heyeti yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği'nden Kenya'da iftar programı - Son Dakika

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