Türkiye\'nin Nairobi Büyükelçiliği\'nden Kenya\'da iftar programı

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Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Kenya'da geleneksel iftar programı gerçekleştirdi.

Başkent Nairobi'deki büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen iftarda hitap eden Büyükelçi Subutay Yüksel, ramazanın bütün insanlığa özellikle de Gazze ve Sudan halklarına barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Yüksel, gelecek yıl masum insanların kanının dökülmediği bir ramazana girmeyi dileyerek, herkesin dünyada barış içinde yaşamasını diledi.

15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olduğunu anımsatan büyükelçi Yüksel, en büyük beklentilerinin "İslamofobi" ifadesinin kullanılmayacağı bir dünya olduğunu ifade etti.

İftarda, Kenya Savunma Bakanı Adan Duale ile bazı bakan yardımcıları, Nairobi'deki Müslüman ülkelerin büyükelçileri, milletvekilleri, bazı eyalet valileri, ülkedeki Müslüman komitelerin temsilcilerini yanı sıra ramazan faaliyetleri kapsamında ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı heyeti yer aldı.