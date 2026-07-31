Türkiye'nin Oscar Adayı: Kesilmiş Bir Ağaç Gibi - Son Dakika
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Türkiye'nin Oscar Adayı: Kesilmiş Bir Ağaç Gibi

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TRT ortak yapımı film, 99. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT ortak yapımı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", 99. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gelişim sürecinde 12 Punto 2019'da "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan film, Mart 2027'de düzenlenecek 99. Oscar Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Filmin dünya prömiyeri Ekim 2025'te 62. Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Festival yolculuğunu 13. Boğaziçi Film Festivali ile 36. Ankara Film Festivali'nde sürdüren yapım, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Kurgu Ödülü"ne layık görüldü.

"Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik'in, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e çocuklarıyla birlikte Avrupa'ya gidebilmesi için maddi destekte bulunmasının ardından gelişen olayları konu alıyor.

Kurban Bayramı'nda çocuklarıyla bir araya gelmeyi bekleyen Refik'in yaşamı, Nesrin'in iki çocuğunu ona emanet ederek ortadan kaybolmasıyla değişiyor. Film, bu süreçte Refik'in çocukları İhsan ve Nalan'ın aile içindeki hesaplaşmalarını ve farklı yaşam mücadelelerini de izleyiciye aktarıyor. Ülkelerin, 99. Oscar Ödülleri kapsamında " En İyi Uluslararası Film" kategorisindeki aday başvuruları 30 Eylül'de tamamlanacak.

Kısa listeye kalan 15 film, 15 Aralık'ta açıklanacak, Oscar adayları ise 21 Ocak 2027'de duyurulacak. Ödül töreni 14 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Sinema, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Oscar Adayı: Kesilmiş Bir Ağaç Gibi - Son Dakika

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