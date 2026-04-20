Türkiye'nin Otoyol Özelleştirmeleri Hızlanıyor - Son Dakika
Türkiye'nin Otoyol Özelleştirmeleri Hızlanıyor

20.04.2026 10:04
Hükümet, köprü ve otoyol özelleştirme görüşmeleri için Fransa ve İspanya'ya ziyaretler düzenliyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Hükümetin, milyarlarca dolarlık köprü ve otoyol özelleştirme çalışmaları çerçevesinde Portekiz temaslarının ardından Fransa ve İspanya'yı da ziyaret etmesi, bu ülkelerin karayolu işletmecileriyle de görüşme yapması bekleniyor.

Köprü ve otoyol özelleştirmesi için çalışmalar hızlandı. Türk heyeti, perşembe günü Portekiz'in en büyük karayolu işletmecisi Brisa yöneticileriyle özelleştirme planını görüşmek üzere bir araya geldi.

2011 yılında Türkiye'deki özelleştirme girişimine ilgi gösterdiğini açıklayan Brisa, mevcut özelleştirme sürecine katılım planları veya yürütülen görüşmeler konusunda yorum yapmadı.

Türk heyetinin, özelleştirme öncesinde Avrupa turunu Fransa ve İspanya ile devam ettirmesi bekleniyor. Ankara'dan konuyla ilgili güvenilir kaynaklar, ANKA'nın sorusu üzerine, "Fransa ve İspanya'yla da bu süreçte bazı görüşmeler yapılabilir" dedi.

7 milyar dolar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyolların, işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mevcut 2 bin kilometrelik yol ağının mülkiyetinin kamuda kalacağını söyledi. Uraloğlu, "Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin kilometrelik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Satılması gibi bir durum yok, işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur" dedi.

Türkiye, 2013 yılında söz konusu köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik bir ihale yaptı. Sekiz otoyol, iki köprü (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet ve bağlantı yollarının 25 yıllık işletme hakkını kapsayan ihalede, Koç Holding - Ülker (Gözde Girişim) - Malezyalı UEM Group konsorsiyumu 5,7 milyar dolarla en yüksek teklifi verdi.

İhale, teklif bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti, o dönemde 7 milyar dolar işaret edilmişti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Otoyol Özelleştirmeleri Hızlanıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
