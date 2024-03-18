Türkiye\'nin Pekin Büyükelçiliği, İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi\'ni Anma Programı Düzenledi

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Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" ile "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü" vesilesiyle anma programı düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa konuşma yaptı.

Musa, 12 Mart ve 18 Mart'ın, Türk milletinin birlik ve dayanışma içerisinde olduğu zaman nice badirelere göğüs gerebildiğini kanıtlayan iki önemli yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı 1. ve 2. İnönü Muharebelerinin çetin günlerinde kaleme aldığını hatırlatan Musa, "Elbette, her milletin istiklalinin timsali olan bir milli marşı mevcuttur. Ancak işgal güçlerine karşı milletin yekvücut bağımsızlık mücadelesi verdiği bir ortamda ve her mısrası gözyaşlarıyla kabul edilen bir başka marş muhtemelen yoktur." ifadelerini kullandı.

Musa, Mehmet Akif'in milletine armağan ettiği İstiklal Marşı'nın, bugün yurdun her köşesinde ve dünyada Türk bayrağının dalgalandığı her noktada ilk günkü coşkuyla okunduğunu belirterek, "Akif'in vurguladığı gibi, bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancımız, Cumhuriyetimizin nice 100 yıllarında rehberimiz olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te kazanılan deniz zaferi ve akabindeki kara zaferinin, İstiklal Harbi'ni ve Cumhuriyet'in kuruluşunu müjdeleyen birer destan olduğuna ve Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya kanıtladığına işaret eden Musa, "Çanakkale, milli benliğimizde bütün şehitlerinin aziz hatıralarının toplandığı yerin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, Çanakkale'de destanlaşan kahramanlarla birlikte tüm şehitlerin anısının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının vatandaşlık görevi olduğunun altını çizdi.