Şam'da Türk Hava Şehitleri Anıldı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Suriye'de anma töreni düzenledi.

Başkent Şam'daki Türk Havacılık Şehitliği'ndeki törene Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, büyükelçilik çalışanları ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Büyükelçi Nuh Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, ilk Türk hava şehitlerinin bölgede verildiğini söyledi.

Şehitlerin Şam'da defnedildiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin hava şehitlerini resmi törenlerde ve özellikle Hava Şehitleri Günü'nde andığını belirtti.

Yılmaz, şehitlerin bugünkü Suriye ile İsrail arasında bulunan Taberiye Gölü çevresinde ve Yafa açıklarında şehit düştüğünü kaydederek, hem şehit oldukları bölgelerin hem de Şam'daki defin yerlerinin tarihi açıdan önem taşıdığını dile getirdi.

Türk hava şehitlerinin, Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin yakınında bulunduğunu belirten Yılmaz, bu anmaların Türkiye'nin bölgedeki tarihsel hafızasını canlı tuttuğunu ifade etti.

-"Şehitler, gönül coğrafyamızı sürekli hatırlatıyor"

Büyükelçi Yılmaz, "Bu şehitlerimizi anmamız bize kendi tarihimizi, bu coğrafyada verdiğimiz şehitleri, akıttığımız kanları ve gönül coğrafyamızı sürekli hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan iç savaş sürecinde de Türkiye'nin hava ve kara unsurlarında şehitler verildiğini ifade eden Yılmaz, Şam'daki hava şehitliğinin yalnızca tarihi bir mekan değil, Türkiye ile Suriye arasındaki ortak geçmişin göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Yılmaz, bölgenin bakımının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütüldüğünü aktardı.

İki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımak için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik tutumundaki değişikliğin, Suriye açısından umut verici bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Yılmaz, Avrupa Birliği ile Suriye arasında ticaret, eğitim programları, yetenek aktarımı, kalkınma yardımları ve çeşitli işbirliği alanlarında ilerleme beklediklerini belirterek, "Bunu Suriye'nin gelişmesi ve istikrarlı hale gelmesi yolunda atılmış bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun etkilerini daha fazla hissedeceğimizi umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-Türk havacılık tarihinin ilk şehitlerine ait mezarlık Şam'da

1914 yılında 2 bin 515 kilometrelik İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştirmek için yapılan hazırlıkların ardından İstanbul'dan havalanan, Pilot Yüzbaşı Fethi ve Rasıt (Gözlemci) Üsteğmen Sadik yönetimindeki ilk uçak 24 Şubat'ta Şam'a ulaşmıştı.

Ancak, Yüzbaşı Fethi ve Üsteğmen Sadik, 27 Şubat 1914'te uçuşun Şam-Kudüs güzergahında, uçaklarının arıza yapıp Teberiye Gölü civarında düşmesi sonucu şehit olmuştu.

İstanbul'dan havalanan, Pilot Teğmen Nuri ve Rasıt Yüzbaşı İsmail Hakki yönetimindeki ikinci uçak ise 9 Mart 1914'te Yafa'ya ulaşmış ancak bu uçak da uçuşunun son etabında 11 Mart 1914'te arıza sonucu denize düşmüş ve Teğmen Nuri şehit olmuştu.

Bu 2 kazada şehit düşen 3 Türk subay, Şam'a getirilerek, Selahaddin Eyyubi Türbesi yanındaki mezarlığa defnedilmişti.