Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu

Türkiye\'nin Şam Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu
16.03.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya sundu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, güven mektubunu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya sundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Yılmaz, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı Şara'ya güven mektubunu takdim etti.

Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak 19 Kasım 2025'te Suriye'ye atanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:21:26. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Güven Mektubunu Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.