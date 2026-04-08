New York Times Haritaları Işığında Türkiye'nin 100 Yıllık Barış Başarısı

New York Times gazetesi Pazartesi günü yayınladığı 4 haritada, Türkiye'nin çevresindeki bölgeleri savaşlarla delik deşik olmuş siyah noktalarla gösterirken, Türkiye'yi bembeyaz ve noktasız olarak işaretledi. Bu haritalar, Orta Doğu, Kafkasya, Güney Rusya ve Balkanlar gibi bölgelerdeki çatışmalara karşılık, Türkiye'nin 100 yıldır savaştan uzak kalmayı başardığını vurguluyor. Bu başarı, Cumhuriyet'in kurucularının 'Yurtta sulh; cihanda sulh' ilkesine ve bu ilkeyi sürdüren liderlere borçlu olduğumuzu gösteriyor.

Dün İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na yapılan saldırı girişimi, bu bembeyaz haritayı lekelemeye yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Kahraman polislerimiz bu saldırıyı engelleyerek, 'Beyaz Vatan'ımızı koruma görevini yerine getirdi. Aynı zamanda, Adana'da düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, savaş bölgelerine sadece 120 km uzaklıkta barış ve kültürün nasıl yaşatıldığını gösteren bir örnek teşkil ediyor. Bu başarıyı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.