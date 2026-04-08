New York Times Haritaları Işığında Türkiye'nin 100 Yıllık Barış Başarısı

08.04.2026 07:59
New York Times'ın haritaları, Türkiye’nin çevresindeki çatışmalara rağmen savaşsız bir şekilde 100 yıl geçirdiğini vurguluyor. İstanbul'daki saldırı girişimi, Türkiye'nin barış ortamını tehdit eden bir durum olarak değerlendirilirken, Adana'daki Uluslararası Tiyatro Festivali kültürün önemini gözler önüne seriyor.

New York Times gazetesi Pazartesi günü yayınladığı 4 haritada, Türkiye'nin çevresindeki bölgeleri savaşlarla delik deşik olmuş siyah noktalarla gösterirken, Türkiye'yi bembeyaz ve noktasız olarak işaretledi. Bu haritalar, Orta Doğu, Kafkasya, Güney Rusya ve Balkanlar gibi bölgelerdeki çatışmalara karşılık, Türkiye'nin 100 yıldır savaştan uzak kalmayı başardığını vurguluyor. Bu başarı, Cumhuriyet'in kurucularının 'Yurtta sulh; cihanda sulh' ilkesine ve bu ilkeyi sürdüren liderlere borçlu olduğumuzu gösteriyor.

Dün İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na yapılan saldırı girişimi, bu bembeyaz haritayı lekelemeye yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Kahraman polislerimiz bu saldırıyı engelleyerek, 'Beyaz Vatan'ımızı koruma görevini yerine getirdi. Aynı zamanda, Adana'da düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, savaş bölgelerine sadece 120 km uzaklıkta barış ve kültürün nasıl yaşatıldığını gösteren bir örnek teşkil ediyor. Bu başarıyı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

Panama’daki dehşet anları Alevler köprüye sıçradı Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı
Ulaş Tuna Astepe’den Deniz Baysal’a özel seçim hediye Ulaş Tuna Astepe’den Deniz Baysal’a özel seçim hediye
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin’i etiketledi Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi
IKBY’nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü IKBY'nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü
Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak
Nisan ayında kar sürprizi Bir şehrimiz beyaza büründü Nisan ayında kar sürprizi! Bir şehrimiz beyaza büründü

08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
08:01
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
07:10
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
06:50
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan’ı kapsamıyor
Netanyahu: İsrail ateşkesi destekliyor ancak Lübnan'ı kapsamıyor
06:32
Ateşkesin ardından altında yükseliş
Ateşkesin ardından altında yükseliş
04:59
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
