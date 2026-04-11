Türkiye\'nin Senegal\'e Destek Buluşması

Bakan Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı Kapanış Töreni'nde Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı olarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2003 yılında başlattığı "Afrika Stratejisi" ile kıta ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, eşit ve ortak fayda temelinde daha derin ve daha güçlü bir seviyeye taşıdığını söyledi.

Bu stratejik yaklaşımla Türkiye'nin, Afrika'nın kalkınma çabalarına katkı sunduğunu aktaran Göktaş, Türkiye'nin kıta ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiğini, bu kapsamda 2003'te 5,4 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2025 itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"15 milyon dolar tutarında kalkınma işbirliği desteği sağladık"

İkili ticari ve ekonomik ilişkileri ilerletmek için, iş dünyasına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Göktaş, karşılıklı organizasyonların artırılmasının özel sektörler arasındaki kalıcı işbirliklerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Diplomatik temsil ağın, Türkiye'nin Afrika ile geliştirdiği işbirliğini destekleyecek güçlü bir zemine kavuştuğuna dikkati çeken Göktaş, "Türkiye, bugün Afrika'nın 44 ülkesindeki büyükelçilikleri ve 31 ülkedeki ticaret müşavirlikleriyle kıtadaki işbirliğini güçlü bir kurumsal altyapıyla desteklemektedir. Türkiye'de 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliğinin bulunmasını da ilişkilerimizin ulaştığı karşılıklı güven ve yakın işbirliğinin kıymetli bir göstergesi olarak görüyoruz." dedi.

Türk Hava Yollarının kıta genelinde 62 noktaya gerçekleştirdiği doğrudan uçuşların halklar arasındaki bağı daha da güçlendirdiğine işaret eden Göktaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Afrika ülkeleriyle kurulan İş Konseylerinin sayısının 48'e ulaşmasının, ekonomik ilişkilerin kurumsal temelini daha da sağlamlaştırdığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Afrika ile ilişkilerimizi sadece ekonomik işbirliğiyle sınırlı görmüyoruz. Girişimci ve insani dış politika anlayışımız çerçevesinde, Senegal'in kalkınma sürecine ve insani ihtiyaç alanlarına güçlü, etkin ve sürekli bir destek sunuyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) projelerimiz ve sürdürülebilir kalkınma desteklerimiz, bu anlayışın somut karşılığıdır. Bu kapsamda TİKA eliyle bugüne kadar, başta eğitim, sağlık ve tarım olmak üzere çeşitli alanlarda 238 proje ve faaliyet gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, yaklaşık 15 milyon dolar tutarında kalkınma işbirliği desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde de sağlık, eğitim, tarım, kadınların ekonomik hayata katılımı alanlarında hayata geçireceğimiz yeni projelerle işbirliğimizi daha ileri taşımakta kararlıyız."

"Ortak çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde artıracağız"

Eğitim konusunun, Senegal'le uzun vadeli işbirliğin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Göktaş, 2021–2025 yılları arasında 873 Senegalli öğrenciye burs imkanı sunduklarının bilgisini verdi.

Göktaş, 2024–2025 eğitim-öğretim döneminde, yükseköğretim kurumlarında 705 Senegal uyruklu öğrencinin eğitimine devam ettiğini, Türkiye Maarif Vakfının Dakar, Thies ve St. Louis'deki dört kampüste yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle, 13 okulda 1082 öğrenciye ulaştığını aktardı.

Senegalli üniversitelerle işbirliği kapsamında kurulan Türkçe Eğitim Merkezlerinde 401 öğrencinin Türkçe öğrenimi gördüğünü bildiren Göktaş, "Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür alanındaki işbirliğimizi güçlendirerek, gençlerimiz için yeni imkanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Aile kurumunun güçlendirilmesi ve sosyal hizmetler alanında da işbirliğimiz artırmaya kararlıyız. Aile, Sosyal Eylem ve Dayanışma Bakanlığı ile yakın bir işbirliği içerisindeyiz ve ortak çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde artıracağız." diye konuştu.

Senegal Cumhuriyeti Afrika Entegrasyonu, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Senegalliler Bakanı, Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Cheikh Niang da programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Ardından Bakan Göktaş ve Bakan Niang, KEK 6. Dönem Toplantı Tutanağını imzaladı.

Öte yandan Bakan Göktaş, Bakan Niang ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerinin mevcut durumu ile ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı, bölgesel ve uluslararası girişimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.