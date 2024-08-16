Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonu işbirliğiyle Seul Merkez Camisi yenileniyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonu işbirliğiyle Seul Merkez Camisi yenileniyor

Türkiye\'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonu işbirliğiyle Seul Merkez Camisi yenileniyor

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonu tarafından desteklenen Seul Merkez Camisi'nin yenileme çalışmaları başladı. Cami, Türk çinileri ve Osmanlı sembolleriyle donatılacak ve açık müze olarak hizmet verecek.

16.08.2024 15:48
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Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonunun (KMF) işbirliğiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Merkez Camisi yenileniyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 1981'den bu yana onarıma girmeyen Seul Merkez Camisi'nin altyapı güçlendirmesi, Büyükelçilik ve KMF himayesinde yürütülüyor.

Özel üretilen ve Osmanlı mimarisine ait sembollerin kullanıldığı Türk çinilerinin yerleştirileceği cami mihrap, minber ve kürsünün de ilave edilmesiyle Türk çinilerini temsil eden açık müzeye dönüşecek.

Caminin ikinci katına döşenecek esmayıhüsna, özel döküm ve el işlemeleriyle yapılıyor.

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Doç. Dr. Süleyman Elik, caminin giriş kapısı için 100 metrekarelik mermer döşemesi ve cami içi Osmanlı tezyinatı ve kaligrafi çalışmaları için finansal destek aradıklarını, yeterli imkan sağlanırsa ekim ayı içinde de süsleme ve klasik hat sanatını yansıtan çalışmaları Seul Merkez Camisi'ne yapmayı planladıklarını kaydetti.

Elik, İslam dininin Kore Savaşı'nın ardından yarımadaya girdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"1954'te 200'ün üzerinde Korelinin Müslüman olmasıyla Güney Kore'de ilk Müslüman topluluklar oluşmuştur. Oluşan bu topluluk, daha sonra Kore Müslüman Federasyonunu (KMF) kurmuşlardır. Bugün KMF'ye bağlı 21 cami ve 90'ın üzerinde mescit faaliyet göstermektedir. 200 bin yabancı Müslüman azınlığın bulunduğu Güney Kore'de Kore kökenli Müslümanlar, KMF'nin yöneticileri ve ülkede bulunan azınlık, Müslümanlarının hamisi durumundadır."

Seul Merkez Camisi

Kore'nin Müslümanlar için ilk ve en büyük ibadet yeri olan Seul Merkez Camisi'nin tarihi, 1970'te Kore hükümetinin Itaevon semtinde 5 bin metrekarelik alanı KMF'ye hibe etmesiyle başladı.

Caminin temel atma töreni Ekim 1974 yılında yapıldı. 21 Mayıs 1976'da 17 İslam ülkesinden gelen üst düzey davetlilerin katılımıyla cami ibadete açıldı.

Seul Merkez Camisi, şehirdeki tek İslami ibadet yeri olması ve mimarisinden dolayı yıllar boyu Korelilerin sık sık ziyaret ettiği bir yer konumunda. İslam ülkelerinin devlet başkanları da ülkeye geldiklerinde bu camiyi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonu işbirliğiyle Seul Merkez Camisi yenileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ve Kore Müslüman Federasyonu işbirliğiyle Seul Merkez Camisi yenileniyor - Son Dakika
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