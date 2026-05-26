Türkiye'nin Siyasi Gerilimi ve Kılıçdaroğlu'nun Rolü
Türkiye'nin Siyasi Gerilimi ve Kılıçdaroğlu'nun Rolü

26.05.2026 04:08
Türkiye'de siyasette tansiyon yüksek. Kılıçdaroğlu'nun yönetimi kritik önem taşıyor.

Siyasette bazen kazanmanın yolu geri çekilmeyi bilmektir. Türkiye, uzun süredir yüksek tansiyonla mücadele ediyor. Bu gerginlik iktidar ve muhalefet arasında olduğu kadar siyasi partilerin içinde de hissediliyor. CHP'deki tartışmalar artık sadece bir kurultay meselesi değil. Mahkeme kararları var ancak siyasetin alanı mahkeme salonlarıyla sınırlı değil. Siyasi partilerin gerçek meşruiyeti delegeler ve seçmenler tarafından belirlenir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik çağrısı hala önemli. Türkiye'nin yeni bir siyasi gerilime değil, sakinleşmeye ihtiyacı var. Kritik rol Kılıçdaroğlu'na düşüyor. Bazen siyasette en etkili hamle, bazı kapıları açık bırakmaktır. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa dönüşünün ardından bu durumu yönetmek zorunda. Mesele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi akıl meselesidir. Demokrasilerde tansiyonu düşürebilmek değerlidir. Süleyman Demirel'in 'Siyaset imkânlar sanatıdır' sözü unutulmamalı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi kurultay sürecine sokması, siyasetin imkânlarını kullanmak anlamına geliyor. Delegeler ve seçmen doğru olanı belirleyecektir.

Gençler için sağlık başarının önünde geliyor. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki gençler nüfusun yüzde 15'ini oluşturuyor. Genç nüfus oranı zamanla geriliyor. 2014'te yüzde 16.5 olan oran, 2025'te 14.8'e, 2050'de 9.7'ye düşmesi bekleniyor. Her 14 gençten biri iller arasında göç ediyor. Göç nedenleri arasında eğitim ilk sırada (yüzde 48.7), iş bulmak ikinci sırada (yüzde 11.1). Genç kadınlara yönelik şiddet verileri ciddi boyutlarda. Son 12 ayda 15-24 yaş grubundaki kadınlar tüm şiddet türlerinde daha yüksek oranlarda maruz kalmış. Psikolojik şiddet yüzde 15.2, dijital şiddet yüzde 7.3, ısrarlı takip yüzde 5.8, ekonomik şiddet yüzde 4.6, fiziksel şiddet yüzde 3.8, cinsel şiddet yüzde 1.8. Gerçekler daha karmaşık olabilir. 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 54.4'ü kendini mutlu, yüzde 33.7'si orta, yüzde 11.9'u mutsuz tanımlıyor. Gençleri en çok mutlu eden unsur sağlık (yüzde 38.8), ardından başarı (yüzde 22.8), para (yüzde 16.6), sevgi (yüzde 16.3) ve iş (yüzde 5.5). Bir ülkenin geleceği gençlerin kendini güvende hissetmesi, fikirlerinin duyulduğuna inanması ve hayal kurmaktan vazgeçmemesiyle ölçülür.

Spor bazen sadece spor değildir. Hull City'nin Wembley'deki zaferi sadece bir futbol takımının başarısı değil, bir hikaye. Acun Ilıcalı'nın risk alarak satın aldığı kulüp Premier Lig'e çıkıyor. Tribünlerde Türk bayrakları dalgalanıyor ve taşıyanların çoğu İngiliz taraftar. Futbolun büyüsü burada. İnsanlar aynı dili konuşmadan ortak sevinç yaşayabiliyor. Wembley'de binlerce insanın aynı anda ayağa kalkması sporun gücünü gösteriyor. Hull City'nin hikayesi sportif başarının ötesinde duygusal ve kültürel bir bağ hikayesidir.

İyi bayramlar herkese. Bazen bir ülke siyasetle, ekonomiyle veya gündemin gürültüsüyle yoruluyor. Bayramlar küçük bir mola verme fırsatı sunuyor. Bir telefon, uzun zamandır görüşülmeyen bir akraba, aynı sofrada edilen bir kahkaha ve 'İyi ki hâlâ birlikteyiz' cümlesi. Kurban Bayramı'nın kırgınlıkların azaldığı, seslerin yumuşadığı ve insanların birbirine yeniden temas etmeyi hatırladığı günlere vesile olmasını diliyorum. İyi bayramlar.

Kaynak: Haber Merkezi

