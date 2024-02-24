Türkiye\'nin Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Diyanet İşleri Başkanlığını anlattı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Adil Bor, başkent Tahran'da bulunan Uluslararası İslami Mezhepler Üniversitesinde Diyanet İşleri Başkanlığını anlattı.
Programa Üniversitenin Rektör Yardımcısı Mehdi Cemalifer, üniversite öğretim üyeleri ile öğrencileri katıldı.
Farsça yaptığı sunumunda Diyanet İşleri Başkanlığının yapısı, işleyişi ve dini hizmetleri ile ilgili bilgi veren Bor, daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı.
Sunum sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Bor, Uluslararası İslami Mezhepler Üniversitesinin talebi üzerine Diyanet İşleri Bakanlığı ile ilgili bir bilgilendirme yaptığını ifade etti.
Böyle bir şeyi kendisinin de istediğini ve gelen teklifi kabul ettiğini anlatan Bor, "Burada bugün Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş aşaması, amacı, hedefleri ve önemsediği dindarlık anlayışı, yaptığı çalışmalarla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptım" dedi.
Özellikle Diyanet'in benimsediği dindarlığın "ifrat ve tefritten ari olduğunu" dinleyicilere aktardığını söyleyen Bor, "Diyanet İşleri Başkanlığının bütün toplumu kucaklayan, yani Müslüman olsun olmasın herkesle iyi geçinmeyi öneren bir dindarlığı önemsediğini burada izah etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur." diye konuştu.
İran'da Diyanet'in pek bilinmediği belirten Bor, "İran toplumunda Türkiye toplumu da çok iyi bilinmiyor ve Türkiye toplumuna çok farklı bakılıyor. Yani Türkiye toplumunun dinden çıktığı, bir nevi irşada ihtiyacının da olduğu düşüncesi hakimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Bor, Türk toplumuna yönelik bu yanlış algının düzeltilmesi için, sunumunda Türklerin "çok mütedeyyin bir toplum olduğunu, gerçekten dini değerlerle çok uyumlu bir şekilde yaşadığını ve İslami değerlere karşı son derece itinalı olduğunu burada izah etmeye" çalıştığını kaydetti.
İran'da, Türk toplumunun diziler üzerinden değerlendirildiğini ifade eden Bor, "Dizilerde çok farklı şeyler var. Türkiye toplumunun tümüyle bozulduğu gibi bir algı var burada. Bu vesileyle bu algıyı da düzeltmeye çalıştım." diye konuştu.
Bor, "Türk toplumunun dizilerdeki gibi olmadığını, hem dini değerlerine hem tarihsel değerlerine hem de toplumsal değerlerin son derece bağlı bir toplum olduğunu izah etmeye çalıştığını" ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Diyanet İşleri Başkanlığını anlattı - Son Dakika
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?