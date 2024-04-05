Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği İftarına İş İnsanları ve Bürokratlar Katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği İftarına İş İnsanları ve Bürokratlar Katıldı

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftara 120'nin üzerinde iş insanı ve Tunuslu bürokrat katıldı. Büyükelçilikte yapılan programda konuşan Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, ticaretin ülkeler arası ilişkilerde önemli bir unsur olduğunu belirtti ve Türk yatırımcılarının Tunus'a getirilmesi ve Tunus'ta yatırım yapmaları için çalışmaların yapılacağını söyledi. Büyükelçi ayrıca, ticaretin gelişmesiyle birlikte kültür, sanat ve eğitim gibi alanlardaki ilişkilerin de güçlendiğini vurguladı.

05.04.2024 03:51  Güncelleme: 03:54
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğince düzenlenen iftara 120'nin üzerinde iş insanı ile Tunuslu bürokrat katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, ticaretin ülkeler arası ilişkilerde önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Demircan, "İkili ilişkiler, kültür ve eğitim gibi birçok alanı da bir araya getirir. Eski çağlardan beri tüccarların ticari gezilerinde dillerini, kültürlerini ve bilgilerini yanlarında taşımaları, ticaret dilini en güçlü ve etkili dil haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den birçok iş insanının Tunus'ta yatırım yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Demircan, "Türk yatırımcıları, Tunus'a getirmek için çaba göstereceğiz, aynı zamanda Tunus tarafından da yatırımcıların Tunus'ta proje üstlenmelerine ve yatırım yapmalarına yönelik teşvik çalışmalarının oluşturulacağını umuyorum." dedi.

"Ticaret geliştikçe birçok alanda da ilişkiler güçleniyor"

Büyükelçi Demircan, iftarın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda en büyük kültürlerinin sofra kültürü olduğunu söyledi.

Sofra kültürünün Anadolu geleneği olduğunu dile getiren Demircan, "Burada göreve başlamamızdan bu yana geçen yirmi günlük sürede hem vatandaşlarımıza yönelik hem de iş insanları, iletişimcilere ve kültür insanlarına yönelik çalışmalar içerisindeyiz. Bugün önemli sanayi ve iş adamları derneklerinin başkanlarını ve Tunus Ticaret Bakanlığı üst düzey yöneticilerini davet ettik. Hedefimiz, Türkiye ile Tunus arasında sanayi alanındaki ilişkileri güçlendirmek." diye konuştu.

Demircan, ticaret geliştikçe kültür, sanat ve eğitimin yanı sıra birçok alandaki ilişkilerin de güçlendiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede verimli bir toplantı oldu, 120'nin üzerinde iş insanı davetimize icabet etti. Tunus'a gelmeden önce DEİK olarak da 400 iş insanıyla görüşmüştük. İş insanlarını birbirleriyle tanıştırmak ve fırsatları ortaya koymak ve yatırım alanlarını teşvik etmek ve kapasiteleri büyütmek hedeflerimiz arasında. Birçok fırsat var, bunları değerlendirmemiz lazım. İki ülke arasında vize yok, iki ülke arasında dostluk var. Tunus, bizim açımızdan çok kıymetli ve yaşamaya değer bir yer."

İftara Tunus İş insanları Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye'nin Tunus Fahri Konsolosu Tarık Şerif, Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Birliği Başkanı Semir Mechul, Tunus Ticareti Geliştirme Merkezi Başkanı Murad Bin Hassine, Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Munir Muahhar, DEİK Türk Tunus İş Konseyi Başkanı Kadir Mete Geçer, Tunus'ta yerleşik Türk ve Tunuslu iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Misbah Demircan, Türkiye, Tunus, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği İftarına İş İnsanları ve Bürokratlar Katıldı - Son Dakika

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