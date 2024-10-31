Türkiye'nin Turizm Geliri %3,9 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin Turizm Geliri %3,9 Arttı

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TÜİK, Türkiye'nin 2023'ün üçüncü çeyreğindeki turizm gelirinin 23,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

31.10.2024 11:26
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin turizm gelirinin, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olduğunu bildirdi. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

TÜİK, temmuz-eylül aylarına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yüzde 3,9 artarak  23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

Paket tur harcamaları yüzde 18 arttı

Temmuz- Eylül döneminde turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 10,9 olurken paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18, arttı. Yeme içme harcamaları yüzde 2,2 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 7,6 azaldı.

Ziyaretçilerin yüzde 71,6'sı Türkiye'ye en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,3 artarak  3 milyon 286 bin 105 kişiye ulaştı. Kişi başı ortalama harcama ise 570 dolar oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Turizm Geliri %3,9 Arttı - Son Dakika

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