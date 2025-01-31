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- Türkiye'nin yeni Bakü Büyükelçisi Akgün Azerbaycan'da

BAKÜ - Türkiye'nin yeni atanan Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, görevine başlamak üzere Azerbaycan'a geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanan Birol Akgün, görevine başlamak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Akgün, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği mensupları tarafından karşılandı.

Birol Akgün, büyükelçilik görevine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunduktan sonra resmi olarak başlayacak.

Birol Akgün

Prof. Dr. Birol Akgün, 2016-2024 yılları arasında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı olarak görev yapmış ve Aralık 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.