Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi Sudan'da göreve başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi Sudan'da göreve başladı

Türkiye\'nin yeni Hartum Büyükelçisi Sudan\'da göreve başladı

Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a güven mektubunu sunarak görevine başladı. Yıldız, Burhan'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve Türkiye'nin Sudan halkının yanında olduğunu belirtti. Yıldız, görev süresi boyunca Sudan'la verimli işbirliği ilişkilerini sürdürmek için çalışacağını vurguladı.

25.08.2024 20:17
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PORT Türkiye'nin yeni Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a güven mektubunu sunarak görevine başladı.

Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan ofisinde büyükelçi Yıldız'ı kabul etti.

Yıldız, kabulde, Burhan'a güven mektubunu sundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan büyükelçi Yıldız, Burhan'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi.

Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin "özel" olduğuna dikkati çeken Yıldız, Türkiye'nin, içinden geçtiği bu zorlu süreçte, tarihte de hep olduğu üzere, Sudan halkının yanında olduğunu ve olmayı sürdüreceğini belirtti.

Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasını umduğunu ifade eden Yıldız, görev süresi boyunca Sudan'la verimli işbirliği ilişkilerini sürdürmek için çalışacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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