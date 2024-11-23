Türkiye'nin Yeni Silahı: Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Yeni Silahı: Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top

Türk savunma sanayisi, TRAKON 30 ile 30x113 mm düşük geri tepmeli topu güvenlik güçlerine sunuyor.

23.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk savunma sanayisi ürünleri arasına katılan ve teslimatlarına başlanan 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top, oluşturulan yeni silah konseptle güvenlik güçlerinin hizmetine hazırlanıyor.

Muharebe sahasında değişen ihtiyaçlara uygun tasarım, geliştirme ve yatırım kararları alan Türk savunma sanayisi şirketleri, bunların sonucunda ortaya çıkan çözümleri yurt içinde ve dışında kullanıma sunuyor.

Ateşli silahlar ve bunların etkin şekilde görev yapmasını sağlayan silah sistemleri ve ekipmanlar geliştiren Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup da bu çözümlere bir yenisini ekledi.

CANiK'in de bağlı bulunduğu SYS Grup bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliğiyle geliştirilen, dünya ordularının ihtiyaçlarına cevap veren ve yoğun talep gören 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, Türkiye'deki son kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bu konsept kapsamında, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin en dikkati çeken versiyonlarından biri olan TRAKON 30, AEI Systems'ın geliştirdiği dünyanın en düşük geri tepmeli tamburalı mekanizmaya sahip topu VENOM LR ile birlikte sunuluyor.

SYS Grup'un Birleşik Krallık'taki tesislerinde uzun süredir gerçekleştirilen canlı atış demo faaliyetleri, VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 UKSS'nin hem kara hem de deniz platformlarında sağladığı üstün performansı dünya ordularına kanıtladı. 2024 yılı içerisinde teslimatlara başlayan SYS Grup, bu yenilikçi sistemi Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getiriyor.

Geleceğin savaşlarında ihtiyaçlara cevap verecek

Ortaya çıkan konsept, düşük geri tepme özelliği, platformlara hızlı entegrasyon ve modüler yapısı ile dikkati çekiyor.

30 milimetre topun yer aldığı silah sistemlerinin özellikle geleceğin kara savaşlarında etkin rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Bu sayede meskun mahal operasyonlarında ikincil zararları en aza indirecek şekilde etkili doğrudan atış desteğinin sağlanması hedefleniyor. Bu silah sistemi aynı zamanda dron gibi son önemde önemli bir tehdit haline gelen unsurlara karşı da kullanılabiliyor.

Söz konusu silah sistemi yurt içinde ve dışında Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ile birlikte sergilenmişti.

İhracat katkısına başladı

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan AEI Systems'ın, çok hızlı şekilde Grup ekosisteminde yerini aldığını ve ihracatlarına yüksek katma değerli ürünler ile destek vermeye başladığını ifade etti.

VENOM LR'nin, AEI Systems tarafından üretilen ve yaklaşık 60 yıllık bir sürede muharebe alanlarında kendini kanıtlamış bir sistemin en modern versiyonu olduğunu dile getiren Aral, "Evrimsel sürecine hava araçları için başlayan bu muharebede kendini kanıtlamış orta kalibre top, mühendislerimizin çalışmaları ile artık sadece hava araçları değil, kara ve deniz platformlarına da entegre edilebilir hale gelmiştir. SYS Grup olarak, bu gelişmiş sistemlerin dünya orduları tarafından yoğun talep görmesinden büyük bir gurur duyuyoruz." diye konuştu.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da VENOM LR'nin, dünyanın en fazla platforma entegre edilebilen orta kalibre topu olarak TRAKON 30 ile hem kara hem de deniz platformlarında hizmet için tasarlandığını söyledi.

Tümüyle yerli ve milli teknoloji ve sermaye ile geliştirilen konseptin Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerden de yoğun talep gördüğünü vurgulayan Baç, "Amacımız, modüler, hızlı entegre edilebilen ve kompakt entegrasyon çözümleri sunarak global arenada fark yaratmaktı. Bugün gelinen noktada, TRAKON 30 ve VENOM LR, bu vizyonumuzun somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, İhracat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Yeni Silahı: Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
16:05 Elif Buse Doğan’ın başı takıntılı hayranıyla dertte Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
16:03 Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza
15:48 Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik
15:44 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti 18 yıl boyunca çalıştığı şirketi dolandırdı, üstüne tehdit etti
15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:41 Kura çekiminde Türkiye’nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktörünün surat ifadesine bakın
15:40 Suriye’de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu Suriye'de 4400 yıllık dünyanın en eski yazısı bulundu
15:33 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti 35 yıllık komşudan akılalmaz hırsızlık: Duvarı kırdı, eşyaları çaldı, sıvayıp gitti
15:28 Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10’a girdi Milli yıldızımız dünyanın en ünlü futbolcuları listesinde ilk 10'a girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 14:46:21. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yeni Silahı: Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.