Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri - Son Dakika
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Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Türkiye\'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri
16.06.2025 19:43
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Varank, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki kararlılığını ve yenilenebilir enerji hedeflerini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, " Türkiye, ekonomisi ve teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmekte olan, 86 milyon nüfuslu bir ülkedir. Diğer taraftan küresel iklim değişikliğiyle mücadeledeki etkin ve kararlı tavrı dolayısıyla yenilenebilir enerji döğüşümü için önemli bir yol kat etmiş ve önemli hedefler ortaya koymuştur." dedi.

Varank, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) kapsamındaki "Paris Anlaşması'nın On Yılı: Batı Balkanlar'ın İlerlemesi, Zorluklar ve Önündeki Yol" konulu yuvarlak masa toplantısının açılışında konuştu.

Bu yıl Paris Anlaşması'nın 10'uncu yılını geride bıraktıklarını anımsatan Varank, Türkiye olarak hem Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmek hem de bölgesel ölçekte adil ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü desteklemek amacıyla aktif işbirliğine büyük önem atfettiklerini söyledi.

Varank, küresel emisyonların yaklaşık yüzde 70'inin enerji kaynaklı olduğuna işaret ederek, ülkelerin imalat, ulaştırma, ısınma gibi birçok sektörde enerji ihtiyaçlarının günden güne arttığını, bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede, emisyonların azaltılması için enerji dönüşümünün öncelikli bir konu haline geldiğini aktardı.

Bazı, enerji yükü fosil kaynaklı, ekosistemi ve sanayisi gelişmekte olan ülkelerde enerji ihtiyaçlarının karşılanması için temiz enerji geçişlerinin ilave ve yeni üretim altyapısı gibi maliyetli ve zaman alıcı süreçleri gerekli kıldığına dikkati çeken Varank, "Bu süreçte küresel elektrik talebindeki hızlı büyüme daha fazla elektrifikasyona dayalı yeni bir enerji sisteminin sınırlarını giderek daha belirgin hale getirmektedir. Son 10 yılda elektrik kullanımı toplam enerji talebinin iki katı hızla artmış ve enerji dönüşümünün merkezine yerleşmiştir. Bununla birlikte son dönemde bölgemizde yaşanan çatışmalar, bölgesel ölçekli geniş çaplı kesintiler küresel enerji güvenliği risklerinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

Varank, daha verimli ve temiz enerji sistemlerinin bu güvenlik risklerini azaltma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

"Türkiye yenilenebilir enerji dönüşümü için önemli bir yol kat etmiş ve önemli hedefler ortaya koymuştur"

Son yıllarda temiz enerji dönüşümünde gözle görülür hızlanmalar yaşandığına işaret eden Varank, bu ivmenin büyük ölçüde iklim politikaları doğrultusunda şekillendiğini kaydetti.

Varank, "Dünya genelinde, temiz enerji teknolojilerinin üretim kapasitesinin artması net sıfır hedefleriyle uyumlu, daha hızlı bir dönüşüm için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu dönüşümde özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji öne çıkmıştır. 2024'te toplam arz artışının yüzde 38'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır." diye konuştu.

Türkiye'deki enerji geçişinin önemine değinen Varank, "Türkiye, ekonomisi ve teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmekte olan, 86 milyon nüfuslu bir ülkedir. Diğer taraftan küresel iklim değişikliğiyle mücadeledeki etkin ve kararlı tavrı dolayısıyla yenilenebilir enerji dönüşümü için önemli bir yol kat etmiş ve önemli hedefler ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, enerji dönüşümünün Türkiye'nin uzun dönemli stratejisinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırmayı planladıklarını ifade etti.

"Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a yükselttik." ifadesini kullanan Varank, bu oranla Türkiye'nin Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sırada yer aldığını kaydetti.

Bu yıl, "Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek" sloganıyla 8'incisi yapılan forum, yarın Batı Balkanlar'ın enerji geleceğinin de konu alındığı çeşitli oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Fatma Varank, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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