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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bilecik'teki okullarda tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bilecik'teki okullarda tanıtıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatıyla Bilecik ve ilçelerindeki okullara getirilen Togg, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerle buluşturuldu. Öğrenciler aracı inceledi ve direksiyon koltuğuna geçerek fotoğraf çektirdi. Vali Aygöl, öğrencilere yerli otomobilin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Türkiye\'nin yerli otomobili Togg, Bilecik\'teki okullarda tanıtıldı
18.12.2023 - 11:49,
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Bilecik'teki okullarda Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere tanıtıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün talimatıyla Bilecik ve ilçelerindeki okullara getirilen makam aracının yanı sıra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ile bir şahsa ait Togg, "Yerli malı yurdun malı herkes Togg'u kullanmalı" sloganıyla öğrencilerle buluşturuldu.

Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler, okul bahçelerinde araçları dikkatli şekilde inceledi. Teker teker yerli ve milli aracın direksiyon koltuğuna geçen öğrenciler, fotoğraf çektirdi.

Vali Aygöl, Yerli Malı Haftası'nda öğrencileri milli araç Togg ile buluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımızın gözlerindeki gurur ve heyecanı birlikte yaşadık. Öğrencilerimize yerli otomobilin özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi alma fırsatı sunduk. Öğrencilerimiz yerli ve milli aracımızı gördüler, çok beğendiler." dedi.

Kaynak: AA
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Yerli Malı, Bilecik, Türkiye, TOGG, Son Dakika

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