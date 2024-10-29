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Türkiye’nin Yol Ağı Genişliyor

2025'te Türkiye'nin yol ağı 49 bin 793 kilometreye ulaşacak, bölünmüş yol uzunluğu 30 bin 18 km olacak.

29.10.2024 13:18
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ARİFE YILDIZ ÜNAL/MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye'nin toplam yol ağının gelecek yıl 30 bin 18 kilometresi bölünmüş yol, 15 bin 979 kilometresi tek yol ve 3 bin 796 kilometresi otoyol olmak üzere 49 bin 793 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, yol yapım çalışmalarında temel hassasiyetlerde biri ana limanların kara yolu ve demir yolu bağlantılarının kurulması olarak belirlendi. Sınır kapılarına bağlantı yapan koridorlarda kara yolu yatırımlarının tamamlanması ve kara yolu ağında ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde bölünmüş yol yapımlarının sürdürülmesi de öncelikler arasında bulunuyor.

Tüm yapım çalışmalarında, yıllık ortalama günlük ağır taşıt trafiğine göre tır güzergahları, doğu-batı koridorları, kuzey-güney aksları, limanlar ve sınırları, uluslararası koridor olmaları dikkate alınarak önceliklendirme yapılıyor.

Güvenlik nedeniyle öncelikli yollar kapsamında bulunan sınır yolları, bağlantı yolları, ağa alınan standart dışı yollar ile ana arterleri birbirine bağlayan ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik tek platformlu yolların yapımına da önem veriliyor.

Devlet ve il yollarının projelendirilmesinde, trafik güvenliğini sağlama ve yol standartlarını artırma hedefleniyor.

Bölünmüş yol uzunluğu 2025'te 30 bin kilometreyi geçecek

Karayolları Genel Müdürlüğü bu yıl sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 712 kilometreye ve tek platformlu yol uzunluğunu 15 bin 685 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

Kurum ayrıca, yeni bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamayla 251 kilometre onarım ve yenileme, 800 kilometre devlet ve il yollarında BSK kaplama gerçekleştirecek.

Bölünmüş yol uzunluğunun gelecek yıl 30 bin 18 kilometreye, 2026'da 30 bin 494 kilometreye, 2027'de 31 bin 148 kilometreye ulaştırılması planlanıyor.

Tek yol uzunluğunun da gelecek yıl 15 bin 979 kilometreye, 2026'da 16 bin 289 kilometreye, 2027'de 16 bin 604 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Otoyol uzunluğunun ise 2025'te 3 bin 796 kilometreye, 2026'da 3 bin 953 kilometreye, 2027'de ise 4 bin 262 kilometreye çıkarılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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