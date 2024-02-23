Türkiye, Ocak Ayında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Türkiye, Ocak Ayında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye, Ocak Ayında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan bir ülke olarak, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,05 artışla 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin 2023 hedefi olan 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar gelir rakamına ulaşması bekleniyor.

23.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Türkiye, ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı.

Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Türkiye, 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı.

Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Ocak Ayında 2 Milyon 47 Bin 27 Yabancı Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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