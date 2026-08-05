Türkiye Orman Yangınlarıyla Mücadelede Güçlü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirilen iki uçağın, görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü belirterek, "Türkiye, güçlü hava filosu, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş operasyon kabiliyeti ve asırlık teşkilat tecrübesiyle orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirilen iki uçağın, görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü bildiren Yumaklı, "Türkiye, güçlü hava filosu, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş operasyon kabiliyeti ve asırlık teşkilat tecrübesiyle orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizle sadece kendi 'yeşil vatan'ımızı değil, ihtiyaç duyan ülkelerin ormanlarını korumak için de havalanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, "sınır tanımayan orman yangınlarına karşı sınır tanımayan bir mücadele yürüttüklerine" dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşil vatanımızı korumaya, ormanlarımızın ve dünyamızın ortak geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve teknik ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum."