Türkiye Oyun Sektöründe Yeni Dönem - Son Dakika
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Türkiye Oyun Sektöründe Yeni Dönem

28.06.2025 11:31
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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, Türkiye'nin uzun süreli oyun geliştiren şirketlerini duyurdu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'de artık daha geniş kapsamlı, 3-5 yıl kuluçka dönemine ihtiyaç duyan ve piyasada uzun süre kalan oyunları geliştiren şirketlerin sayısının arttığını belirterek, "Artık bunların geliştirilme aşaması tamamlandı ve yakında dünyada en iyi oyunların yeniden Türkiye'den çıktığını göreceğiz." dedi.

Tüzgen, AA muhabirine, Türkiye'nin oyun sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemde sade ve basit olarak tanımlanan "hyper casual" oyunların dünyada eskisi gibi rağbet görmediğini vurgulayan Tüzgen, Türkiye'de oldukça yaygın olan bu oyunları geliştiren stüdyoların hızlı bir şekilde PC ve konsol oyun stüdyolarına dönüştüğünü gözlemlediklerini söyledi.

Tüzgen, İstanbul'un Avrupa'da en fazla oyun stüdyosuna sahip şehirler arasında olduğunu bildirdi.

Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi bir oyun girişimciliği tecrübesi bulunduğuna dikkati çeken Tüzgen, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artık daha geniş kapsamlı, 3-5 yıl kuluçka dönemine ihtiyaç duyan ve piyasada uzun süre kalan oyunları geliştiren şirketlerin sayısı artıyor. Artık bunların geliştirilme aşaması tamamlandı ve yakında dünyada en iyi oyunların Türkiye'den çıktığını görmeye devam edeceğiz. ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang sunum yaparken 3 oyun tanıttı. Bunlardan biri Türkiye'de geliştirilen ve henüz piyasaya çıkmamış bir oyundu. 'En yüksek görüntü kalitesine sahip oyunlar arasında yer alan ve Türkiye'de geliştirilmekte olan bu oyunu, bizim ekran kartlarımız sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor' demek istiyor. İşte Türkiye'de bu kadar iyi girişimlerimiz mevcut. Oyunun bu yıl bitmeden piyasaya çıkacağını ümit ediyoruz. Bu girişimlerin sayısı artacak. Bizim ilk ve 3'üncü 'unicorn'larımız oyun sektöründendi. Önümüzdeki dönemde de oyun sektörümüzün yeni 'unicorn-turcornlar' çıkardığını görmeye devam edeceğiz."

Siber güvenliğe karşı önlemler

Tüzgen, dünyada artan gerilimin özellikle siber güvenlik ve savunma teknolojilerini kritik hale getirdiğine işaret ederek, Bilişim Vadisi bünyesinde bu alanda nitelikli insan kapasitesini geliştirecek programlar uyguladıklarını anlattı.

Bünyelerindeki 42 Türkiye Yazılım Okulları'nda yazılımcılık eğitimi verdiklerini anımsatan Tüzgen, "Dünyada yeni bir model olan ve akran öğrenmesine dayanan bu okullarda, AB'de geçerli ön lisans, lisans, yüksek lisans seviyesine denk mesleki yeterlilik belgesi verebiliyoruz. Bu okullarda öğrencilerimiz önce genel bir eğitim alıyorlar, sonra kendileri uzmanlık alanları tercih ediyorlar. Bu uzmanlık alanlarından biri de siber güvenlik. Öğrencilerimizi siber güvenlik alanında uzmanlaşmaya teşvik ederek ülkemizin siber vatan dediğimiz alanda da korunmasına, tehditlere karşı daha güçlü hale gelmesine destek olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, TEKNOFEST'in ilk yılından beri paydaşı olduklarını ve festivali çok önemli bir eğitim aracı olarak gördüklerini dile getirdi.

"Eduvence, Türkiye'nin ihraç ettiği bir eğitim platformu ürününe dönüştü"

Bilişim Vadisi'nde kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Eduvence" platformunu hayata geçirdikleri bilgisini veren Tüzgen, şunları kaydetti:

"Bu platformla girişimcilere hızlandırma programlarını uygulamak için eğitimler veriyoruz. Geleneksel eğitimde öğrenciler sınıfta pasif şekilde hocayı dinliyor, sonra kendileri projeler yapmaya çalışıyor. Bizim hibrit modelimizde ise geleneksel sınıf yapısını tersine çevirerek öğrencilerin 'pasif' olarak dinledikleri kısımları çevrim içine, proje, ödev yapma, fikir üretme ve tartışma kısımlarını da yüz yüze ortamlara taşıdık. Eduvence'i çeşitli üniversiteler, eğitim kurumları da kullanmak istiyor. Bir toplantıda ABD'de bir üniversite kendi kullandığı eğitim sisteminden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Biz de geliştirdiğimiz Eduvence eğitim platformunu anlattık, sistemimizi gösterdik, çok memnun kaldılar ve onlarla 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Böylece Eduvence, Türkiye'nin ihraç ettiği bir eğitim platformu ürününe dönüşmüş oldu. Biz eğitim ve eğitim teknolojilerinde de ülkemizin sınıf atlamasını arzu ediyoruz."

Tüzgen, yeni girişimcilik merkezinde, Vadi İstanbul şubesinde 4 bin metrekarelik bir kuluçka merkezi açacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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