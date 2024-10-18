Türkiye-Özbekistan İşbirliği Arttı

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov ile görüştü.

Görüşmede Şaripov, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde ilerlediğini kaydederek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 6 Haziran'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin bir dizi işbirliği anlaşmalarının imzalandığını anımsattı.

Şaripov, bu anlaşmalardan birinin Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile işbirliğinde Özbek gençlere istihdam sağlama platformu yapmak olduğunu dile getirirken, Atay'ın bu ziyaretinin gelişen ikili ilişkilerin ilerlemesi açısından önemli olduğunu ve verimli sonuçlara varacaklarına inandığını kaydetti.

Atay da, aralarında yapılacak ortak projelere ve işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin bir yol haritalarının olduğunu ifade ederken, iki ülke cumhurbaşkanlarının imzaladığı işbirliği anlaşmalarını kendilerine dayanak yaptıklarını dile getirdi.

Özbekistan'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarı için Taşkent'te bulunduklarını kaydeden Atay, fuara Türkiye'den 20 şirketin katılacağını ve Özbekistan'dan da çok katılım beklediklerini aktardı.

Görüşmede Atay, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gerçekleştirmekte oldukları yetenek yönetim sistemi ve erken dönem kariyer destek sisteminin işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Salim Atay, ziyareti kapsamında yarın Taşkent'te düzenlenecek Türk şirketlerinin iş fırsatlarının tanıtıldığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarına katılacak.???????