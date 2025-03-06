Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde dün (4 Mart) meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.
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