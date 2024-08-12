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"Türkiye- Pakistan İkili Siyasi İstişareleri", Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Syrus Qazi'nin eş başkanlığında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlendi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, istişarelerde ikili konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakanlığın diğer paylaşımında da Yılmaz'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar tarafından kabul edildiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmede ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusundaki "karşılıklı güçlü iradenin teyit edildiği" vurgulandı.