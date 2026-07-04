Türkiye-Pakistan İş Forumu ve Önemli Toplantılar - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan İş Forumu ve Önemli Toplantılar

04.07.2026 00:10
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Cevdet Yılmaz, Pakistan Başbakanı ile forumda; bakanlar Bartın ve İstanbul'da önemli görüşmeler yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bartın/10.00/12.00/12.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Dumansız Kampüs Projesi Tanıtım Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek, Mahalle Danışma Toplantısı'na katılacak, MÜSİAD'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.30/12.30/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alev Hattı Eğitim Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek.

(Edirne/10.00)

2- FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası karşılaşmaları yarı final ve klasman maçlarıyla sürecek. Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu Arjantin-Yeşil Burun Adaları ve Kolombiya-Gana maçlarıyla tamamlanacak, son 16 turunda Kanada-Fas müsabakası oynanacak.

(Miami/01.00/Kansas City/04.30/Houston/20.00)

4- Formula 1'de 2026 sezonunun dokuzuncu ayağı Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışı ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Towcester/14.00/18.00)

5- Wimbledon Tenis Turnuvası'na üçüncü tur maçlarıyla devam edilecek.

(Londra/12.00)

***

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Pakistan İş Forumu ve Önemli Toplantılar - Son Dakika

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