Türkiye, Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Türkiye, Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu

Türkiye, Paravolley Avrupa Şampiyonası\'nda Namağlup Şampiyon Oldu

Burdur'da düzenlenen Paravolley Erkekler Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde Türkiye, namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Türkiye, 6 maçı kazanarak birinciliği elde ederken, Hollanda ikinci, Fransa ise üçüncü oldu.

25.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:36
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BURDUR'da yapılan Paravolley Erkekler Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi Müsabakaları'nda Türkiye namağlup şampiyon oldu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) tesiste Türkiye, Çekya, Gürcistan, Litvanya, Fransa, Hollanda ve Büyük Britanya milli takımlarının katıldığı turnuvada, Türkiye oynadığı 6 maçı kazanarak şampiyon oldu. Müsabakalarda Hollanda ikinci, Fransa ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, Hollanda ve Fransa 2025 yılında Macaristan'da düzenlenecek A Kategorisi Avrupa Şampiyonası Müsabakası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Turnuvada Türkiye Milli Takımı Kaptanı Mehmet Yılmaz en değerli oyuncu, Onur Yıldırım en iyi pasör, Hollanda takımından Loek Hendrix en iyi smaçör, Hollanda takımından Nazari Sade en iyi servisçi, Fransa takımından Roman Wolniewicz ise en iyi blokör seçildi. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Türkiye Voleybol Federasyonu Uluslararası İlişkiler Organizasyonlar Direktörü Nilüfer Shimonsky ile PVE Başkanı Branko Mihorko verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımımız şampiyon olarak tamamladı. Çok mutlu ve gururluyuz. Oturarak Voleybol branşı federasyonumuza bir yıl önce bağlandı. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı önümüzdeki dönem Avrupa Şampiyonası A Kategorisi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bu da oturarak Voleybolun hanesine yazılan bir başarı oldu dedi.

Teknik direktör Aziz Hopyar ise şunları söylediBuraya şampiyon olarak gelmiştik. Her seferinde 'şampiyon olarak devam edeceğiz', demiştik. Bugün o şampiyonluğu yaşadık. Bugün benim için ayrıca çok özel bir gün. Eşimin, kızımın doğum günü. Bu şampiyonluğu eşim ve kızıma armağan ediyorum. İnşallah Budapeşte'de de bu şampiyonluk devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Takım kaptanı Mehmet Yılmaz ise turnuvada şampiyonluğu kazanmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Haber-Kamera Mesut MADAN/ BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Paravolley Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu - Son Dakika

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