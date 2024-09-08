Türkiye, Paris 2024'ü 28 Madalyayla Tamamladı - Son Dakika
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Türkiye, Paris 2024'ü 28 Madalyayla Tamamladı

Türkiye, Paris 2024\'ü 28 Madalyayla Tamamladı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı. Milliler, tarihin en başarılı oyunlarını geçirdi.

08.09.2024 12:09
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(ANKARA) - Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplamda 28 madalyayla tamamladı. Milliler, tarihin en başarılı oyunlarını geçirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları bugün kapanış töreniyle sonlanıyor. Milliler, Paris 2024'ü 28 madalya kazanarak tamamladı. Türkiye, madalya klasmanında son gün itibarıyla 21'inci sırada yer alıyor. Oyunlara ilk kez 1994'te Barcelona'da katılan ve ilk madalyasını Sydney 2000 Oyunları'nda alan milliler, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz ile tarihin en başarılı Paralimpik Oyunları'nı tamamladı.

Umut Ünlü iki altınla döndü

Milli para yüzücü Umut Ünlü, serbest S3 sınıfında 50 metre ve 200 metrede altın madalya kazanarak, Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk milli sporcu oldu. Umut Ünlü'nün aldığı iki altın, Türkiye'nin yüzme branşında Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda kazandığı ilk altın madalya oldu.

Kadınlar goalballde arka arkaya üçüncü altın

Goalball Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı. Görme engelli milli sporcular Rio ve Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Goalball Kadın Milli Takımı, Türkiye adına Paralimpik Oyunları'nda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

Erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasını, Uluslarası Paralimpik Komite (IPC) üst mahkeme kararı gerekçesiyle geri aldı. Haziran ayında IPC'ye bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun başlattığı süreç ile Serkan Yıldırım'ın onaylanmış sınıflandırması tekrar incelemeye alınmıştı. Yıldırım'ın durumunun "inceleniyor" olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarda yarışamayacağı söylenmişti. Bunun üzerine Türkiye Paralimpik Komitesi'nin, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesine açtığı davanın sonucu Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacağı kararı verildi. IPC bu kararı üst mahkemeye taşıdı. IPC, Serkan Yıldırım'ın erkekler T12 100 metrede altın madalya kazanmasının ardından üst mahkemeden çıkan kararı gerekçe göstererek, Serkan Yıldırım'ın altın madalyasını geri aldı.

Milliler 28 madalya kazandı

Kadınlar makaralı yay branşında Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Cüre Girdi, finale gelmeden önce elemelerde 704 puanla dünya rekorunu da kırdı.

Erkekler para taekwondo K44 63 kilogramda Mahmut Bozteke ve erkekler para judo J2 90 kilogramda İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazandı. İki sporcu da yarıştıkları branşta Türkiye'nin ilk altın madalyalarını kazandı.

Milli sporcular önceki iki Paralimpik Oyunlar olan Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz, Tokyo'da 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz ile en çok madalya kazandığı Oyunları geçirmişti. Türkiye, Paris'te 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz ile toplam 28 madalyayla en başarılı Oyunları'nı tamamladı.

Kaynak: ANKA

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