Türkiye Pavyonu LLDC Fuarında İlgi Gördü

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısındaki fuar alanında kurulan Türkiye pavyonu, katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Türkmenistan'daki LLDC toplantısı kapsamında Avaza'daki fuar salonuna birçok ülke ve kurumun pavyonu kurulurken Türkiye'ninki, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye ile ilgili bilgiler içeren broşür ve video film gösterimlerinin yer aldığı pavyondaki ekranda "Türkiye seni bekliyor" yazısına yer verildi.

Tanıtım filmlerinde Türkiye'nin doğal güzellikleri ve Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili siyasi ilişkiler katılımcılara gösteriliyor.

Pavyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile çok sayıda diplomat ziyaret etti.

Pavyon, toplantının sona ereceği 8 Ağustos'a kadar açık olacak.