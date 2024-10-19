Türkiye Pizza Şampiyonası İzmir'de Gerçekleşti

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İzmir'de Türkiye Pizza Şampiyonası düzenlendi.

Urla ilçesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona farklı illerden 32 pizza şefi katıldı.

Şefler, kendi tarifleriyle hazırladıkları pizzaları jüri ve pizzaseverlere sundu.

Etkinliğin organizatörü Şahin Çiftçi, jürinin pizzanın sunumuna ve lezzetine puan verdiğini ifade ederek, "Türkiye'de kaliteli şeflerin güzel pizza yapabileceğini dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yarışmacılardan Serkan Danacı, pizza yapmayı çok sevdiğini, yarışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Yarışmada hünerlerini sergilediğini belirten Danacı, "Tüm süreçleri kendim hazırladım. Dana kaburga etini 8 saat taş fırında pişirip hazırladım. Pizza üzerine fesleğen, sarımsaklı bir sos koydum. Bu şekilde pizzamı hazırladım." diye konuştu.

Haluk Çeliker de mühendis olmasına rağmen gastronomiyle ilgilendiğini, 2 yıldır pizza yaptığını kaydetti.

Etkinlikte İtalyan şef Umberto Napolitano, pizza hamuruyla gösteri sundu.