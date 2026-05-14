Türkiye-Polonya Üniversitesi İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ile Polonya arasında akademik işbirliklerini güçlendirmeye yönelik iki ülkenin üniversiteleri arasında 70'den fazla mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşması imza altına alındı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında, 19 üniversite rektörünün katılımıyla 7-9 Mayıs'ta Polonya'ya ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında akademik işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıldı.

YÖK ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında imzalanan "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra 15 Türk üniversitesi çeşitli Polonya üniversiteleri ile 70'den fazla mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji dönüşümü, sağlık bilimleri, biyoteknoloji, sürdürülebilir tarım ve yenilikçi endüstriyel teknolojiler gibi stratejik alanlarda ortak projeler geliştirilecek. Ayrıca ortak diploma programları açılacak, bilimsel konsorsiyumlar kurulacak, araştırmacı hareketliliği artırılacak.

Ortak araştırma ve akademik hareketlilik imkanlarını geliştirmeye yönelik anlaşmalar yapıldı

Türk ve Polonya yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen anlaşmalarda üniversitelerin ihtisaslaştıkları akademik alanlara öncelik verildi.

Teknik üniversiteler arasında mühendislik ve teknoloji odaklı işbirlikleri öne çıkarken sağlık, veterinerlik, tarım ve yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşan üniversiteler arasında da ortak araştırma ve akademik hareketlilik imkanlarını geliştirmeye yönelik anlaşmalar yapıldı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, 7 Polonya üniversitesi ile işbirliği protokolüne imza attı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 10 Polonya üniversitesi ile anlaşma imzalarken, 2 üniversite ile de anlaşmaya varıldı. Bursa Teknik Üniversitesi, 4 üniversite ile işbirliği anlaşmaları imzaladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi de Polonya üniversiteleriyle 6 mutabakat zaptı imzaladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 3 Polonya üniversitesiyle anlaşmalar imzaladı. Hacettepe Üniversitesi, Polonya'dan Gdansk Tıp Üniversitesi, Jagiellonian Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Krakow Ignatianum Üniversitesi, Wroclaw Üniversitesi, Lodz Üniversitesi, Bialystok Üniversitesi ve WSB Üniversitesi ile yükseköğretim alanındaki akademik işbirlikleri, ortak araştırma faaliyetleri, öğrenci-akademisyen hareketliliği ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliği anlaşmaları imzalanmasında mutabık kaldı. Gebze Teknik Üniversitesi, Bialystok Üniversitesi ile, İstanbul Üniversitesi, Lodz Tıp Üniversitesi ve Poznan Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladı. İstanbul Üniversitesi ayrıca Varşova Üniversitesi ile de anlaşma imzalamak konusunda mutabık kaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ziyarette 8 Polonya üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladı. İTÜ daha önce de 3 üniversite ile anlaşmaya imza atmıştı. Böylece İTÜ toplam 11 Polonya üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gdansk Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalarken 8 ayrı üniversite ile de görüşmelerini sürdürüyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 5 üniversiteyle, Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 üniversiteyle, Konya Teknik Üniversitesi de Gdansk Teknoloji Üniversitesi ve Bialystok Teknoloji Üniversitesi ile anlaşma imzaladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 6 üniversite ile işbirliği anlaşmaları yaparken son olarak Trakya Üniversitesi ise Gdansk Üniversitesi ve Bialystok Üniversitesi ile işbirliği yaptı.

Türk ve Polonya üniversiteleri arasında uluslararasılaşma kapasitesinin artırılması ve bilim diplomasisinin güçlendirilmesi yönünde yapılan anlaşmalarla, ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, disiplinler arası bilimsel çalışmalar geliştirilecek.