Türkiye-Portekiz İş Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile birlikte Türkiye–Portekiz Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na başkanlık etti. Bolat toplantıya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, Portekizli mevkidaşım Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ile birlikte, DEİK ve Portekiz iş dünyasının çatı kuruluşu Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı'nın (AICEP) katkılarıyla düzenlenen Türkiye–Portekiz Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na başkanlık ettik. Türkiye-Portekiz JETCO V. Dönem Toplantısı vesilesiyle iki ülkenin iş insanlarını Lizbon'da bir araya getirerek, Türkiye ile Portekiz arasındaki güçlü ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkileri bir kez daha pekiştirmiş olduk. Nitekim, ikili ticaret hacmimizin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 3,7 milyar dolara ulaşması, ilişkilerimizin ulaştığı düzeyi açıkça ortaya koymaktadır."

Sayın Bakan Rangel ile birlikte; ulaştırma, lojistik, bilişim teknolojileri, müteahhitlik, mühendislik, dayanıklı ev aletleri, gemi, yat yapımı ve imalat gibi farklı sektörlerden 50'yi aşkın Türk ve Portekiz iş insanlarıyla bir araya gelerek, iş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Ayrıca bugün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Porto Ticaret Odası (AEP), Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP) ve Unicorn Factory Lisboa arasında işbirliği Mutabakat Zabıtları'nın imzalanmış olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Türkiye–Portekiz Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nın, Türk ve Portekizli şirketler arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve yatırım fırsatları doğurmasına vesile olmasını temenni ediyorum."