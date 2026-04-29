Türkiye-Romanya Ticaret Heyeti Bükreş'te Gerçekleştirildi

Türkiye-Romanya Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri, TİM Başkanı Gültepe, Büyükelçi Altan ve iş insanlarının katılımıyla Bükreş'te yapıldı. Gültepe, 2025'te ticaret hacminin 13,5 milyar dolar olduğunu, 2028'de 20 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. İki ülkenin birbirini tamamlayan güçlü ortaklar olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Altan, Türkiye ve Romanya'nın güvenlik ortakları olduğunu, ticaretin iyi gittiğini ve 20 milyar dolarlık hedefin mütevazı olduğunu belirtti. Romanya Odası Başkanı Daraban ise Türkiye'yi güvenlik şemsiyesi olarak gördüklerini ifade etti.