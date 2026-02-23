Türkiye-Somali İlişkileri Paneli Düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye- Somali İlişkileri" başlıklı panel düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek panelle, Türkiye-Somali ilişkilerinin ele alınması ve geleceğe yönelik işbirliği imkanlarının kapsamlı biçimde değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Panelde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planının, mevcut işbirliği alanlarının ve gelecek döneme ilişkin stratejik perspektiflerinin ele alınacağına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, köklü siyasi dayanışma ve çok boyutlu ortaklık anlayışı çerçevesinde istikrarlı biçimde gelişimini sürdürmektedir. Türkiye'nin 2011 yılında Somali'ye yönelik insani yardım girişimleriyle ivme kazanan ikili ilişkiler, bugün askeri işbirliği, ekonomi, enerji, balıkçılık, uzay, teknoloji ve altyapı alanlarını kapsayan kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. Alanında uzman konuşmacıların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panelin, Türkiye-Somali ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Etkinlik, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak geleceğe yönelik vizyonun pekiştirilmesi açısından önemli bir platform sunacaktır."