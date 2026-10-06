Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Antakya\'da engelli bireyler için etkinlik düzenledi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Antakya'da engelli bireyler için etkinlik düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfınca etkinlik düzenlendi. Merkezde çocuklarla yüz boyaması ve oyunların ardından pasta kesildi; Vakıf koordinatörü engelli bireyler ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfınca engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik yapıldı.
Vakfın açıklamasına göre, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki merkezde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yüz boyaması ve el baskısı yapıldı.
Çeşitli oyunların da oynandığı programda, çocuklarla pasta kesildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Hatay Koordinatörü Zafer Çınar, engelli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
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