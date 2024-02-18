Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde Ustalarla Türk Müziği Atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde Ustalarla Türk Müziği Atölyesi düzenlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği\'nde Ustalarla Türk Müziği Atölyesi düzenlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği, alanında uzman sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen Ustalarla Türk Müziği Atölyesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Atölyede Türk müziği teorisi, ses kullanma yöntemleri, ritim atölyesi ve yorum teknikleri gibi konular ele alındı. Etkinlik, müzisyenlerin katılımcılarla birlikte şarkı söylemesiyle son buldu. Etkinlikte ayrıca tasavvuf müziği de ele alındı. Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, etkinlikle Türk müziğinde yeni bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde Cumhuriyet dönemi fasıl müziğini gündeme getireceklerini ve o dönemin bestekarlarının eserlerinden oluşan bir repertuar hazırladıklarını söyledi.

18.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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Türkiye Spor Yazarları Derneği, alanında uzman sanatçıların katılımıyla "Ustalarla Türk Müziği Atölyesi" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Atölyeye katılan müzisyenlerden Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, katılımcılara "Türk Müziği Teorisine Giriş: Nota nedir, Dizi nedir, Makam nedir, Usul nedir?" konulu ders verdi.

Hüseyin Cem Durak tasavvuf müziği üzerine sunum yaparken, Şennur Dinleyen, Türk müziğinde sesi kullanma yöntemlerini anlattı.

Müzisyen İbrahim Dalıcı, "Bendir ile Ritim Atölyesi" konulu atölye düzenledi, Münip Utandı "Türk Müziğinde Yorum Teknikleri", Eda Karaytuğ da "Gazel Yorumlama" dersi verdi.

Etkinlik, müzisyenlerin katılımcılarla birlikte şarkı söylemesiyle son buldu.

AA muhabirine konuşan Doç. Dr. Taşçı, bu etkinlikle Türk müziğinde daha önce hiç denenmemiş bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Türk Müziği Atölyesi diye başladık ve bunun içine Türk müziğinin teorik bilgilerinden tutun da sesin nasıl kullanılacağına ilişkin pratiklere ve bir şarkının, bir gazelin, klasik tarzda bir eserin nasıl yorumlanacağına ilişkin çalışmalar yaptık. Ayrıca ritim ile nasıl bendir vurulacağına ilişkin pratikler gerçekleştirerek Türk müziği anlamında sabahtan akşama kadar süren çok güzel bir bütünlük ortaya çıkardık. Tasavvuf müziğimizi de bu seçeneğe ekledik. Gelen herkes şu ana kadar olan etkinliklerden çok büyük bir mutluluk duydu." diye konuştu.

Taşçı, yeni müzik çalışmaları içinde olduğunun altını çizerek, "Cumhuriyet dönemindeki fasıl müziğimizi gündeme getireceğiz ve o dönemin bestekarlarının eserlerinden oluşan bir repertuar hazırlıyoruz. Buna bağlı olarak yine o dönemin kıyafetleriyle farklı görsel şölen ortaya çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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