Türkiye, Suriye Forumu\'nda Temsil Edildi

(ANKARA) -Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen "Suriye Ortaklık Eşgüdüm Forumu"na katıldığını açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de yer aldığı foruma Türkiye'yi temsilen katıldığını belirtti.

Paylaşımında, "Suriye'nin en hızlı şekilde kalkınmasına ve uluslararası toplumla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik desteğimizin süreceğini vurguladım" ifadelerini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası ve uluslararası entegrasyonuna verdiği desteğin devam edeceğini kaydetti.