Türkiye-Suriye İftarı ve Mülteci Görüşmesi

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile mukim büyükelçiler ve kordiplomatik mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şam'daki büyükelçilik konutunda düzenlenen iftar programında, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Şam'da mukim büyükelçiler ve kordiplomatik mensuplarını iftarda ağırladığını belirtti.

Öte yandan, Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda ise Büyükelçi Yılmaz'ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa ile bir araya geldiği bildirildi.

Bu görüşmede, ülke içinde ve dışında yerlerinden edilenlerin "evlerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş süreçlerinin yanı sıra ülke içerisinde yerinden edilen kişilerin durumunun ele alındığı" aktarıldı.

Tarafların, ayrıca bu alanlarda sağlanabilecek ortak katkılar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede, güncel bölgesel gelişmelerin doğurabileceği olası etkileri de değerlendirildi.