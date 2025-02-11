Türkiye-Suriye Ticaretinde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Türkiye-Suriye Ticaretinde Yeni Düzenlemeler

Suriye ile ticarette kısıtlamalar kaldırıldı, ihracat ve transit işlemleri serbest hale getirildi.

11.02.2025 17:54
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listelerinin kaldırıldığı" açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği" duyuruldu. Açıklamada, Suriye'nin yeni dönemine ilişkin olarak, "Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararlar alınmaya devam edilmektedir" denildi.

Buna göre, Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve 8 Şubat tarihli, 2025/4 sayılı yeni bir genelgenin düzenlendiği açıklandı. Düzenlenen yeni genelgeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır. Aynı Genelgenin eki 2 Sayılı eşya listesinde bulunan "metal hurda" hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir.

Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Böylece yürürlükten kalkan Genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmişti. Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur."

Kaynak: ANKA

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