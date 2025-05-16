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Türkiye-Suriye Üniversitesi Kuruluyor

YÖK, Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacağını duyurdu.

16.05.2025 16:01
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için "Türkiye-Suriye Üniversitesi" kurulacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin daveti üzerine dün Suriye'ye gitti.

Prof. Dr. Özvar ziyaret kapsamında Suriye'nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında verilecek katkılarla ilgili görüşmeler yaptı. Bu çerçevede Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik protokol için imza atıldı.

Prof. Dr. Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular 3 ay içinde tamamlanacak.

Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması, akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım, iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını da öngörüyor.

Akademik yeterlilikler tanınacak

Her iki ülke, yükseköğretim kurumları tarafından verilen akademik yeterlilikleri ve yükseköğretim kurumlarını, ülkelerinin yürürlükteki iç hukuklarına tabi olmak kaydıyla hukuka uygun şekilde karşılıklı olarak tanıyacak.

Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp Suriye'ye dönen öğrencilerin Türk üniversitelerden aldıkları diploma/transkript gibi belgeler doğrudan tanınacak.

Türkiye ve Suriye üniversitelerinden alınan belgelerin karşılıklı olarak teyidi için sorgulamaların yapılabilmesini sağlayacak internet ağı temelli bir servis hazırlanacak.

Türkiye, Suriye'deki üniversitelerin bilişim altyapılarının iyileştirilmesi için destek verecek. Bu çerçevede Suriye için YÖKSİS benzeri bir sistem kurulacak.

Türkiye'de halihazırda eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak istemeleri halinde, gerekli kolaylıklar sağlanacak.

"Türkiye-Suriye Kardeş Üniversiteler Projesi"

Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak.

Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için bölgenin en seçkin üniversitelerinden biri olacak nitelikte ortak bir "Türkiye-Suriye Üniversitesi" kurulacak.

Türkçenin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim dilleri arasına dahil edilmesi imkanları üzerinde çalışılacak. Her yıl "Türkiye Suriye Üniversiteler Forumu" münavebeli olarak düzenlenecek.

Türkiye'de doktora düzeyinde eğitimlerini tamamlayan Suriye uyruklu Türkiye mezunlarının Suriye üniversitelerinde akademisyen olarak istihdam edilmeleri konusunda işbirliği yapılacak.

"İlişkileri çok hızlı şekilde çok üst düzeye çıkaracağız"

YÖK'ün açıklamasında konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Prof. Dr. Özvar, Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretime dair ilişkileri etraflıca ele aldıklarını ve bu ilişkilerin daha da öteye taşınması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Özvar, böylece Suriye'nin çok daha hızlı bir şekilde kalkınacağını kaydetti.

Erol Özvar, "Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretim alanındaki ilişkileri çok hızlı şekilde çok üst düzeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Suriye'de temaslarını sürdüren Özvar ve beraberindeki heyet, Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammad Osama Aljabban'ı da ziyaret ederek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Suriye, Son Dakika

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