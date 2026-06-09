Türkiye-Suudi Arabistan Ulaştırma İş Birliği Güçleniyor

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğini güçlendirmeye yönelik iki mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ulaştırma ve lojistik ilişkilerinde tarihi bir aşamayı daha geride bıraktık" ifadesini kaydetti.

Uraloğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanı Sayın Saleh bin Nasser Al-Jasser ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmenin ardından iki mutabakat zaptına imza attık. Bu kapsamda, lojistik merkezlerden modern uygulamalara kadar geniş bir alanda deneyim paylaşımını ve teknik iş birliğini güçlendirecek yeni bir süreci başlatıyoruz."

Aynı zamanda demiryolu alanında teknoloji, altyapı, eğitim ve insan kaynağı başta olmak üzere birçok konuda ortak çalışmalarımızı daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşıyoruz. Bölgemizin bağlantısallığına, ticaretine ve kalkınmasına katkı sunacak bu adımların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."