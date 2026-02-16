Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Foça Belediyespor Sporcusu Türkiye Şampiyonu Olu - Son Dakika
Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Foça Belediyespor Sporcusu Türkiye Şampiyonu Olu

16.02.2026 15:34  Güncelleme: 16:00
Ankara’da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası’nda Foça Belediyespor sporcusu Şerif Kandırmış, 66 Yaş Üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, senkron takım kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde ederek Foça’ya çifte gurur yaşattı.

(İZMİR) - Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Foça Belediye spor sporcusu Şerif Kandırmış, 66 Yaş Üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, senkron takım kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde ederek Foça'ya çifte gurur yaşattı.

5-9 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programı kapsamında Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda mücadele eden Foça Belediyespor sporcusu Şerif Kandırmış, üstün performansıyla Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ilk gününde, Büyük Erkekler 66 Yaş Üstü Ferdi kategorisinde tatamiye çıkan başarılı sporcu, eleme turlarından itibaren sergilediği disiplinli ve kararlı performansla dikkat çekti. Final müsabakasında da üstünlüğünü koruyan Kandırmış, altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın ikinci gününde ise İzmirli sporcularla birlikte oluşturulan takım kadrosunda Büyük Erkekler 60 Yaş Üstü Senkron Takım kategorisinde mücadele eden Kandırmış, takım arkadaşlarıyla birlikte ikinci olarak İzmir'e bir madalya daha kazandırdı.

Başkan Fıçı: "Foça'da spora yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kayditti:

"Foça Belediyesi olarak sporu yalnızca bir yarış alanı değil; disiplinin, emeğin, sağlıklı yaşamın ve kuşaklar arası dayanışmanın en güçlü araçlarından biri olarak görüyoruz. Her yaşta vatandaşımızın sporla buluşmasını önemsiyor, özellikle amatör branşlarda istikrarlı bir gelişim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şerif Kandırmış'ın Türkiye Şampiyonluğu bizler için son derece kıymetli. 66 yaş üstü kategorisinde böylesine büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ederek altın madalya kazanması, sporun yaşının olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bu başarı yalnızca bireysel bir zafer değil; planlı çalışmanın, disiplinin ve doğru destek mekanizmalarının sonucudur. Aynı zamanda İzmir takımında yer alarak senkron kategorisinde kazanılan ikincilik de bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Foça'mızın adını hem ferdi hem takım kategorisinde Türkiye derecesiyle duyurmak bizler için büyük bir onurdur. Belediye olarak sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize ilham olan bu başarıların artarak sürmesini diliyor, sporcumuzu, antrenörlerini ve kulüp yönetimimizi yürekten kutluyorum."

"Planlı çalışmanın karşılığını aldık"

Foça Belediyespor Taekwondo Antrenörü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Poomsae Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Hakem Recep Başkan, müsabaka sonrası yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı tesadüf değil. Uzun süredir planlı, disiplinli ve bilimsel bir antrenman programı uyguluyoruz. Poomsae branşında teknik hakimiyet, denge, senkronizasyon ve zihinsel odaklanma büyük önem taşıyor. Sporcumuz Şerif Kandırmış süreci büyük bir kararlılıkla yürüttü ve emeğinin karşılığını Türkiye Şampiyonluğu ile aldı. 66 yaş üstü kategorisinde kazanılan altın madalya azmin ve istikrarın en somut göstergesidir. Takım kategorisinde elde edilen derece de doğru ekip çalışmasının ürünüdür. Foça'da sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve spora verdiği destekle bizleri motive eden Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı'ya teşekkür ediyorum. Belediyemizin desteği, sporcularımızın daha güçlü hazırlanmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Daha büyük başarılar için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Şerif Kandırmış, hem kulübüne hem de Foça'ya büyük gurur yaşattı. Şampiyon sporcunun önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmesi bekleniyor.

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Foça Belediyespor Sporcusu Türkiye Şampiyonu Olu

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Foça Belediyespor Sporcusu Türkiye Şampiyonu Olu
