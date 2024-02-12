Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Büyükkılıç ve Durmuş, Kayseri'de yapılacak tenis yatırımlarıyla ilgili istişarede bulundu.
Ziyarette konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri ünvanını aldığı anımsatarak, bunu kalıcı hale getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.
Sporun çeşitliliği ve altyapısı itibariyle çok güçlü bir konumda olduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Kışın Erciyes Kayak Merkezi ön plana çıkarken, otellerimizin sayısının artması ve yatırımcıların otelleri yazın da açık tutacağı yönünde bizleri yüreklendirici yaklaşımda bulunması, bizim de spor alanında hem çeşitlendirmek hem de kamp imkanlarını daha da arttıracak gayretin içerisinde olmak adına çalışmalarımız, projelerimiz var. Kayseri, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile futbol kulüpleri açısından tercih edilen bir şehir olacak. Sizlerle iş birliği halinde üzerimize ne düşüyorsa yapacağız, yaptıracağız. Hep beraber Kayseri'yi hem açık hem kapalı tenis alanlarıyla iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan hiç şüphemiz yok."
Durmuş da özellikle son 10-15 yılda Türkiye'de sporun çok önemli hale geldiğini belirterek, "Tenisin bağdaştıran, birbirine sevgi saygı oluşturan dilini ulusal ve uluslararası turnuvalar yaparak, dünyanın en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkesi haline geldik." ifadesini kullandı.
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