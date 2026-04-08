Ortadoğu Savaşı Türkiye Turizminde Rezervasyon Kayıplarına Neden Oldu

Ekonomik belirsizlikler ve Ortadoğu'daki savaş, Türkiye turizm sektöründe endişe yarattı. Sezona rezervasyon kayıpları ile başlayan sektör temsilcileri, savaşın şok etkisiyle sarsıntı yarattığını, sezona ilişkin hâlâ umutlu olduklarını ama iç pazara yönelik desteklere ihtiyaç olduğunu açıkladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen Turizm Kongresi'nde sektörün tüm paydaşları bir araya geldi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, savaşın başında erken rezervasyonlarda yüzde 15 iptal yaşandığını belirterek, Ortadoğu pazarının durduğunu, Avrupa'dan rezervasyon akışlarında ise yüzde 20-25 civarında bir azalma olduğunu söyledi. Bağlıkaya, petrol fiyatındaki artışın uçuş maliyetlerini yüzde 25 artırdığını, rezervasyon iptallerini ve charter uçaklarının Türkiye dışındaki destinasyonlara kaymasını engellemek için 'yakıt farkı desteği'nin şart olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, sektöre 60 milyar TL'lik yeni devlet desteğinin kıymetli olduğunu ama fark yaratabilmesi için pazarlama ve satış ayağının unutulmaması gerektiğini belirtti. İç piyasaya çok önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, konaklama sektörünün fiyatlarını yeniden gözden geçirmesi ve vatandaşa yönelik düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, iç pazarın önemine ilişkin farkındalığın güçlendiğini, otellerin yüzde 40'a varan indirimli erken rezervasyon fiyatlarını sürdürdüğünü belirtti. Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, iç pazar kapasitesini yüzde 30'a kadar çıkardıklarına dikkat çekerken, yabancı talebine ilişkin savaşın başında yüzde 80 olan talep düşüş oranının şimdilerde yüzde 30'a gerilediğini söyledi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise açıklanan desteğin nakit sıkıntısını rahatlatabileceğini, ancak kur politikası devam ederken savaşın sürmesi durumunda bir KDV indiriminin daha net fayda sağlayabileceğini ifade etti.