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Türkiye Turizmde Tüm Zamanların En İyi Performansını Sergiledi - Son Dakika
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Türkiye Turizmde Tüm Zamanların En İyi Performansını Sergiledi

Türkiye Turizmde Tüm Zamanların En İyi Performansını Sergiledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini belirtti. Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşırken, turizm geliri hedefin altında kalarak 54,3 milyar dolar oldu. Şimşek, 2023 yılında ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini beklediklerini ve 2028 yılı hedeflerinin 82,3 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar turizm geliri olduğunu açıkladı.

31.01.2024 12:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini ifade etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaştığına ve 56,7 milyon olan yıl sonu hedefini aştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Turizm geliri ise 54,3 milyar dolarla 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Program'a göre bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamıyla ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçiyle 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."

Kaynak: AA

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Mehmet Şimşek, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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