Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan protokol ile Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami iki yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak. Burs programıyla Türkiye'nin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunulması ve uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor.

30.07.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan "Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü" ile Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami iki yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK ve YTB arasında, Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ikili değişim anlaşmaları kapsamında, Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami iki yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

Burs programıyla, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunulması, küresel uluslararası öğrenci hareketliliğindeki pozisyonunun güçlendirilmesi ve Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor. Burs programı kapsamında, aylık nakdi burs, ulaşım ve konaklama hizmetleri gibi imkanlar sunulacak.

"Lisansüstü öğretimde öğrenci değişim hareketliliği desteklenecek"

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrenci ve akademi hareketliliğini önemsediklerini ve bu konuda çeşitli destekler sağladıklarını belirtti. Özvar, protokol kapsamında, lisansüstü öğretimde de öğrenci değişim hareketliliğinin destekleneceğini ve üniversitelerin bu destekten yararlanabileceğini aktardı.

YTB Başkanı Abdullah Eren de protokolle üniversitelerin ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelerden gelecek değişim öğrencilerinin burs almalarını sağlayacaklarını anlattı.

Eren, "Dolayısıyla biz aslında üniversitelerimizi finanse ediyor olacağız. Yükseköğretim Kurulu da üniversitelerimizi buna teşvik edecek. Kısa süreli değişim programıyla daha kısa sürede daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Burs, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 15:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement