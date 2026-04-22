Türkiye ve ABD Enerji Görüşmesi
Türkiye ve ABD Enerji Görüşmesi

22.04.2026 00:16
Enerji Bakanı Bayraktar, ABD iş insanlarıyla Türkiye'nin enerji stratejilerini tartıştı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD- Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberlerindeki iş insanlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik öncelikleri ve yatırım perspektifi ele alındı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda petrol ve doğal gaz üretimi, nükleer enerji programı, kaynak çeşitliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları başta olmak üzere Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı'nda süregelen risklerin küresel enerji piyasalarına etkileri de ele alındı. Bayraktar, enerji arz güvenliği açısından mevcut güzergahların sürdürülebilirliği ile alternatif rotaların geliştirilmesi ihtiyacı üzerinde durduklarını ifade etti.

Bakan Bayraktar, söz konusu temasların Türkiye ile ABD arasında stratejik sektörlerde uzun vadeli, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli iş birliklerini daha ileri bir zemine taşıyacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye ve ABD Enerji Görüşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye ve ABD Enerji Görüşmesi - Son Dakika
