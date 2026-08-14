Türkiye ve Bulgaristan Ulaştırma İşbirliği

(SOFYA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Türkiye-Bulgaristan ulaştırma bağlantıları ve bölgesel iş birliğini görüştü.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ile Türkiye-Bulgaristan ulaştırma bağlantılarımızı ve bölgesel iş birliğimizi değerlendirdik. Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Modern Hicaz Demiryolu'nun Avrupa'ya uzanan bağlantısında Bulgaristan'ın önemli bir ortak olduğu konusunda hemfikiriz. Karayolu ve demiryolunda sınır geçişlerinin kapasitesini artıracak, yeni sınır kapıları ve bağlantılar oluşturacak adımlar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarını güçlendirerek bölgemizin ticaretini, hareketliliğini ve kalkınmasını daha da ileri taşıyacağız."