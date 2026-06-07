Türkiye ve Etiyopya'nın Diplomatik İlişkileri - Son Dakika
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Türkiye ve Etiyopya'nın Diplomatik İlişkileri

07.06.2026 18:33
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Türkiye'nin 1926'da Addis Ababa'da açtığı büyükelçilik, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri simgeliyor.

Addis Ababa'da 1926 yılında açılan Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki ilk yerleşik büyükelçiliği, Ankara ile Addis Ababa arasındaki köklü diplomatik ilişkilerin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin geçmişi Osmanlı dönemine uzanıyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, iki ülke arasındaki ilk diplomatik temaslar 1896'da Sultan II. Abdülhamid ve İmparator II. Menelik döneminde karşılıklı heyetlerin gönderilmesiyle başladı. Osmanlı Devleti'nin 1912'de Harar'da konsolosluk açmasının ardından, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki ilk yerleşik büyükelçiliği 1926'da Addis Ababa'da tesis edildi.

Yüz yıllık diplomatik geçmiş, iki ülke ilişkilerinde siyasi temaslardan ticarete, eğitimden kalkınma iş birliğine ve insani yardımlara kadar geniş bir zeminde karşılık buluyor.

"İlişkiler her alanda gelişmeye devam ediyor"

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, AA muhabirine, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını söyledi.

Etiyopya'nın Afrika Birliği'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Baran, Türkiye'nin de 2008'den bu yana Afrika Birliği'nin stratejik ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Baran, Türkiye'nin Etiyopya'daki kurumsal varlığının yıllar içinde güçlendiğini vurgulayarak, TİKA'nın 2005'te ülkedeki ilk ofisini açtığını, Türkiye Maarif Vakfının Etiyopya'da faaliyet gösterdiğini, Türkiye Diyanet Vakfının da yaklaşık 2 yıl önce Doğu Afrika Bölge Ofisini Addis Ababa'da başlayarak bölgedeki çalışmalarını buradan koordine etmeye başladığını söyledi.

Türk Hava Yolları'nın Afrika'da en uzun uçuş yaptığı güzergahlardan birinin Addis Ababa olduğunu dile getiren Baran, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin de ülkede açılmasını istediklerini belirterek, "Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti olarak 44 büyükelçiliğimiz var. Dolayısıyla Afrika Birliği'yle stratejik bir ortak olarak sadece Addis Ababa'dan değil, aslında bütün bu 44 büyükelçilik ve diğer kurumsal paydaşlar aracılığıyla da çok geniş bir ilişki ağına sahibiz. İnşallah 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni bu yıl sonunda Libya'da düzenleyeceğiz. Onun hazırlıklarını da ayrıntılı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinin 1926'da açıldığını ve o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir cumhuriyet, Etiyopya'nın ise Habeşistan İmparatorluğu olduğunu anlatan Baran, şöyle devam etti:

"Etiyopya, Federal Demokratik Cumhuriyeti haline geldi ama bütün bu geçmiş içinde ilişkiler her alanda gelişmeye devam ediyor. Biz ticari alanda 1 milyar dolar hedefine doğru ilerliyoruz. Ticaret çok büyük oranda Cibuti Limanı üzerinden gerçekleşiyor ama buna rağmen çok ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Etiyopya'da Türk yatırımcılar 261 şirketle ikinci en büyük yatırımcı konumunda. Etiyopya, Afrika Boynuzu'nun hem en eski ülkelerden biri olması hasebiyle hem Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olması nedeniyle fırsatlar barındıran bir ülke. Dolayısıyla Türk girişimcilerimiz, tüccarlarımız da buraya gereken ilgiyi her zaman gösteriyorlar."

Etiyopya'daki yatırımlar çeşitleniyor

Tekstil yatırımlarının son dönemde öne çıktığını belirten Baran, demir-çelik ticareti ve üretim yatırımlarının da dikkati çektiğini söyledi.

İnşaat malzemeleri alanında ise özellikle fayans, parke ve alüminyum doğrama gibi Türk ürünlerinin tercih edildiğini ifade eden Baran, bu ürünlerin kullanıldığı yapılarda fiyatlara da olumlu yansıdığının görüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Etiyopya'da hem tarım alanında hem madencilik alanında çok ciddi fırsatlar olduğunu görüyoruz. Diğer ülkelerin de bu konuda Etiyopya'ya ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Etiyopya'ya baktığımız zaman hep diplomasiyle anılan, ziyaretlerle anılan bir ülke oldu son zamanlarda ama hem insani yardım alanında hem kalkınma alanında, hem ticaret alanında, hem yatırımlar alanında, hem eğitim alanında çok ciddi faaliyet gösterdiğimiz ve fırsatları da kullanabildiğimiz bir ülke ve bunları da artırabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Etiyopya'nın Diplomatik İlişkileri - Son Dakika

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