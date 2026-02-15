Türkiye ve Gana'dan Afet Yönetimi İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye ve Gana'dan Afet Yönetimi İşbirliği

Türkiye ve Gana\'dan Afet Yönetimi İşbirliği
15.02.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Başkanı Pehlivan, Gana İçişleri Bakanı ile afet yönetimi konusunda işbirliğini görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gana İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka ile bir araya geldi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkanlık'ta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti afet yönetim sistemleri, afet yönetimi sürecinde, insan ve doğa kaynaklı afetler ile mücadele hususlarında işbirliği ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasında afet ve acil durum konularında işbirliği sağlamak ve koordinasyon içinde müşterek çalışmalar yapmak maksadıyla imzalanması planlanan Mutabakat Zaptı başta olmak üzere çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Muntaka, görüşmede, Türkiye'de ve bu vesileyle AFAD'da bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Ülkelerinde yoğunlukla sel, taşkın, maden kazaları ve yangın meydana geldiğini ifade eden Muntaka, bu kapsamda afetler konusunda çok önemli birikim ve deneyimlere sahip olan Türkiye ile afet yönetimi alanında işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

AFAD Başkanı Pehlivan da Muntaka ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Pehlivan, AFAD olarak, risk azaltma, arama-kurtarma, iyileştirme, insani yardım, gönüllülük, eğitim ve farkındalık hususları başta olmak üzere afet yönetimi alanında tecrübe paylaşımı ve işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Türkiye, Güncel, Gana, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Gana'dan Afet Yönetimi İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:19:56. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye ve Gana'dan Afet Yönetimi İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.